Тактаров заявил об отсутствии желания завоевывать пояс UFC

Олег Тактаров заявил, что не имел желания завоевывать чемпионский пояс UFC

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров заявил, что не имел желания завоевывать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший спортсмен заявил, что хотел добиваться красивых побед и использовать для этого разные приемы. Он добавил, что смешивал в своих поединках приемы из самбо, дзюдо и джиу‑джитсу. «Меня любили и ненавидели. Ненавидели, потому что ко мне внимания больше было», — подчеркнул Тактаров.

В 2020 году основатель UFC Арт Дэйви напомнил, что первым чемпионом UFC из России является Тактаров. Он подчеркнул, что уважает бывшего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова, при этом добавив, что ему было легче стать чемпионом, нежели Тактарову.

Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году он одолел Дэвида Эббота.