ИИ научился быстро имитировать поведение человека

Nature: в Google создали роботов-подражателей, склонных к копированию

Специалисты лаборатории Google DeepMind рассказали о новом способе быстрого обучения роботов и нейросетей. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

По словам ученых, им удалось создать технологию обучения, которая позволяет искусственному интеллекту (ИИ) получать навыки в процессе. Авторы отметили, что способ напоминает социальное обучение — обучение в процессе взаимодействия, с помощью которого люди и животные делятся навыками и привычками.

Автор исследования Эдвард Хьюз уточнил, что обучение роботов-подражателей, способных копировать поведение человека, проходило в смоделированном пространстве GoalCycle3D. По словам Хьюза, ИИ достаточно быстро получал новые навыки от человека, хотя мог не иметь представления, для какой цели ему это нужно.

В ходе эксперимента специалисты использовали методику обучения с подкреплением, благодаря чему роботы освоили и запомнили новые навыки в течение нескольких минут. «Культурная эволюция сыграла алгоритмическую роль в развитии общего искусственного интеллекта», — заметил Эдвард Хьюз.

Ранее вице-президент США Камала Харрис допустила «восстание машин» из-за развития искусственного интеллекта. Политик уточнила, что в контексте ИИ возникает много обсуждений экзистенциальных рисков.