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14:45, 30 ноября 2023Экономика

В европейской стране резко выросла одна отрасль промышленности

Великобритания сообщила о росте выпуска автомобилей в октябре почти на треть

Фото: Forsyth / Getty Images

В октябре производство автомобилей в Великобритании достигло 91 521 машины, что почти на треть (31,6 процента) больше, чем годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка увеличился на 23,9 процента (16 178), а для внешнего — на 33,4 процента (75 343). В общей сложности на экспорт будет отправлено 82,3 процента от общего количества произведенных машин. С начала года производство автомобилей в стране увеличилось на 16,7 процента, достигнув уровня 751 422 единиц.

В первую очередь экспортный рост обеспечен за счет стран Евросоюза, на которые приходится 65,2 процента поставок, и Турции, которая купила в четыре раза больше британских автомобилей, опередив США, Китай и Японию. Исполнительный директор SMMT Майк Хоуз подчеркнул, что столь резкий рост предвещает яркий 2024 год для автомобильной промышленности Великобритании.

На этой неделе старший аналитик Reuters по нефти и энергетике Джон Кемп заявил, что энергетический кризис в Евросоюзе, вызванный пандемией COVID-19 и началом боевых действий на Украине, а после ставший основной причиной экономического замедления, можно считать завершившимся.

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Он указал, что цены на энергоносители выглядят комфортными и с учетом инфляции вернулись к долгосрочным средним значениям. Единственной проблемой остается повышенная стоимость газа, однако стабильные поставки и беспрецедентно высокий уровень запасов позволяет исправлять ситуацию в рабочем режиме.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил отставание от годового плана по выпуску автомобилей на десять процентов из-за санкций недружественных государств.

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      Платон Щукин
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