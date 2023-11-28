Энергетический кризис в Европе назвали завершившимся

Reuters сообщил об адаптации рынков и окончании энергетического кризиса в Европе

Продолжавшийся с середины 2021 года энергетический кризис в Европе можно назвать завершившимся. Основные рынки за два года адаптировались к новой реальности, надо только решить остаточные проблемы. Такое мнение высказал старший аналитик Reuters по нефти и энергетике Джон Кемп.

По его словам, за этот период цены на уголь, нефть и газ резко выросли, иногда до рекордных отметок, что повлияло на промышленность и потребление домохозяйств. Дефицит энергоресурсов, наблюдавшийся в процессе выхода из пандемии COVID-19, усугубился боевыми действиями на Украине и, как следствие, санкциями против России.

Однако к концу 2023 года острая фаза кризиса закончилась. Цены на энергоносители выглядят комфортными и с учетом инфляции вернулись к долгосрочным средним значениям. Накопленные запасы не вызывают опасений, как и уровень добычи.

Кемп отметил, что в будущем, скорее всего, будут возникать и новые потрясения, но с нынешним вооруженным конфликтом и пандемией они связаны не будут. Главная проблема, которую предстоит решить Европе, — это добиться дальнейшего снижения цен на газ или как-то компенсировать эту проблему, но кризисом эту ситуацию уже нельзя назвать.

Добыча нефти за пределами стран ОПЕК растет, в том числе уже в августе в США она превысила максимум, предшествовавший пандемии. При этом рост коммерческих запасов указывает на то, что в целом мировой рынок не испытывает сложностей с предложением. Среднемесячная стоимость барреля Brent в ноябре составила 82 доллара, что соответствует среднему значению с начала века с учетом инфляции.

Газовая отрасль с учетом увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и ожидающегося ввода в эксплуатацию новых крупных проектов уже готовится к избытку предложения. В то же время газовые хранилища Европы находятся на сезонных рекордных уровнях. Складывающиеся условия позволяют утверждать, что в течение 2024 года цены на газ дополнительно упадут.

