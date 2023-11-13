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13:34, 13 ноября 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали

Стоимость декабрьских поставок газа в Европе снизилась на 3,7 процента
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки природного газа по индексу нидерландского хаба TTF снизилась на 3,7 процента и опустилась до уровня 44,9 евро за мегаватт-час, или примерно 504,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки январских поставок. С начала торгов они сократились на 3,5 процента и достигли уровня в 46,5 евро за мегаватт-час, или 522,4 доллара за тысячу кубов. В свою очередь, стоимость февральских поставок ближе к 13:15 по московскому времени снизилась на 3,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и опустилась до 47,1 евро, или 529,1 доллара.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов, включая решение руководства американской энергетической корпорации Chevron возобновить поставки газа с крупного месторождения Тамар, которое было закрыто в прошлом месяце после нападения представителей палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль.

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Временная приостановка поставок с этого месторождения ограничила возможности Египта отправлять газ на европейский рынок. После возобновления импорта ближневосточная страна сможет вновь экспортировать топливо для стран Евросоюза (ЕС) в прежних объемах, что позитивным образом скажется на настроениях инвесторов и трейдеров на европейском энергорынке, считают эксперты.

Ранее исполнительный директор французской энергетической компании Engie Кэтрин МакГрегор предрекла резкое снижение спроса на газ в Европе со стороны промышленных компаний и предприятий. По ее словам, в среднесрочной перспективе суммарный объем промышленного спроса на газ в регионе может упасть в диапазоне от 10 до 20 процентов. При этом, как уточнила эксперт, тенденция снижения промышленного спроса на газ в Европе будет носить долгосрочный и структурный характер.

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      Анатолий Акулов
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