Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:48, 7 ноября 2023Экономика

Европе предрекли резкое снижение спроса на газ

Исполнительный директор Engie МакГрегор: спрос на газ в ЕС может упасть на 20 %

Фото: David W Cerny / Reuters

В среднесрочной перспективе суммарный объем промышленного спроса на природный газ в Европе может упасть в диапазоне от 10 до 20 процентов в зависимости от вида деятельности конкретных потребителей, заявила главный исполнительный директор французской энергетической компании Engie Кэтрин МакГрегор. Ее слова приводит Bloomberg.

Согласно ее прогнозу, тенденция снижения промышленного спроса на газ в Европе будет носить долгосрочный и структурный характер. Восстановления интереса к этому вида топлива в регионе не стоит ждать в предстоящем отопительном сезоне. «Мы не думаем, что ситуация (с промышленным потреблением газа в ЕСприм. "Ленты.ру") ухудшится, но считаем, что снижение спроса носит достаточно структурный характер», — заключила МакГрегор.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Аналитики связывают постепенное снижение спроса на газ в Европе с рядом факторов. В качестве одной из ключевых причин подобной динамики они называют общее удорожание энергоносителей в регионе на фоне резкого сокращения поставок российского топлива. В результате промышленные потребители стали чаще снижать расходы на газ с помощью мер энергосбережения.

О постепенном начале конца эры ископаемого топлива на глобальном уровне ранее предупреждал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его словам, пик спроса на нефть, газ и уголь в мире наступит уже к концу этого десятилетия. После прохождения максимального уровня потребления им на смену должны будут прийти возобновляемые источники энергии, включая ветряные и солнечные генерации.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

      Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости