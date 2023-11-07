Европе предрекли резкое снижение спроса на газ

Исполнительный директор Engie МакГрегор: спрос на газ в ЕС может упасть на 20 %

В среднесрочной перспективе суммарный объем промышленного спроса на природный газ в Европе может упасть в диапазоне от 10 до 20 процентов в зависимости от вида деятельности конкретных потребителей, заявила главный исполнительный директор французской энергетической компании Engie Кэтрин МакГрегор. Ее слова приводит Bloomberg.

Согласно ее прогнозу, тенденция снижения промышленного спроса на газ в Европе будет носить долгосрочный и структурный характер. Восстановления интереса к этому вида топлива в регионе не стоит ждать в предстоящем отопительном сезоне. «Мы не думаем, что ситуация (с промышленным потреблением газа в ЕС — прим. "Ленты.ру") ухудшится, но считаем, что снижение спроса носит достаточно структурный характер», — заключила МакГрегор.

Аналитики связывают постепенное снижение спроса на газ в Европе с рядом факторов. В качестве одной из ключевых причин подобной динамики они называют общее удорожание энергоносителей в регионе на фоне резкого сокращения поставок российского топлива. В результате промышленные потребители стали чаще снижать расходы на газ с помощью мер энергосбережения.

О постепенном начале конца эры ископаемого топлива на глобальном уровне ранее предупреждал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его словам, пик спроса на нефть, газ и уголь в мире наступит уже к концу этого десятилетия. После прохождения максимального уровня потребления им на смену должны будут прийти возобновляемые источники энергии, включая ветряные и солнечные генерации.