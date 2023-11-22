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16:31, 22 ноября 2023Экономика

Цены на нефть резко упали

Нефть Brent резко упала в цене, опустившись ниже 80 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость эталонного сорта нефти Brent на бирже ICE резко упала, потеряв за полчаса более двух процентов, а с начала дня — почти четыре процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цены опускались до 79,8 доллара за баррель. Однако еще через полчаса котировки отыграли падение, восстановившись до 80,7 доллара на момент написания материала.

Brent от TradingView

Цены отреагировали на новость о переносе заседания ОПЕК и ОПЕК+ еще на неделю. Встреча состоится 30 ноября. Причиной изменения даты, как пишет Bloomberg, стало недовольство Саудовской Аравии по поводу добычи нефти другими членами ОПЕК+.

Предстоящая встреча министров в Вене остается одним из определяющих факторов для динамики цен на нефть. На прошлой неделе после выхода данных о запасах топлива в США ее стоимость падала ниже 77 долларов. Волатильность связана с высоким уровнем неопределенности на рынке и проблемой с прогнозами. Увеличение запасов нефти в США удивило трейдеров, потому что оно свидетельствует о слабом спросе. Если эта тенденция подтвердится, то ожидания, предполагающие дефицит предложения, придется пересматривать.

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      Мария Грушко
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