Обрушение цены на нефть Brent объяснили

Аналитик Антонов: цена на нефть Brent упала после выхода данных Минэнерго США

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил обрушение цены на нефть марки Brent. В беседе с «Известиями» он сообщил, что это произошло после выхода данных американского Министерства энергетики.

«Согласно последнему отчету [Минэнерго США], на неделе, завершившейся 10 ноября, запасы нефти в стране увеличились на 3,6 миллиона баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 миллиона баррелей. В итоге за две недели запасы выросли на 17,5 миллиона баррелей. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали небольшого роста резервов», — рассказал аналитик.

По его словам, техническая картина указывает на то, что цена может снизиться до 74,50 доллара. При этом, отметил эксперт, учитывая сохраняющиеся геополитические риски, сильного обвала ожидать не стоит.

Во вторую половину дня четверга, 16 ноября, мировые цены на нефть начали резкое снижение. Стоимость сорта Brent рухнула почти до 77 долларов за баррель. Сорт WTI упал ниже 73 долларов за баррель. Снижение с начала суток составило около пяти процентов. В последний раз на нынешних уровнях котировки находились в начале июля.