В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке

В подмосковном Лосино-Петровском ребенок напоролся на саморез на горке

В подмосковном Лосино-Петровском ребенок напоролся на саморез во время катания на горке на детской площадке, однако в местной администрации видео инцидента сочли подставным. Внимание на случившееся обратило издание «Подъем».

Согласно информации из чатов, жители ранее уже жаловались на неудовлетворительное состояние горки, но проблему не решали. В результате инцидента саморез воткнулся в область ноги, но застрял в штанине верхней одежды, так что ребенок не пострадал. При этом в городской администрации журналисту издания сообщили, что провели расследование и изучили записи с камер видеонаблюдения, но не нашли подтверждения вышеуказанным фактам, так что видео, по их мнению, является подставным. Кроме того, представитель мэрии заявил, что они не получали жалоб на горку от местных жителей.

«Эта горка стояла давно, такого просто быть не может. Кто и как принес этот саморез? Бывают всякие жители. Жалоб на эту горку не было. Были благодарности, что эта горка появилась, но ни одной жалобы у нас не зафиксировано, исключительно благодарности», — рассказали в администрации. Ее представитель добавил, что после «нелепого инцидента» местные жители, напротив, стали просить, чтобы горку не закрывали, поскольку она «стоит в нужном месте». Он выразил сомнение, что саморез мог вонзиться в штанину.

«Мы видео пересмотрели и камеры наружного наблюдения, нет фактов, подтверждающих, что это случилось именно там. Горка в исправном состоянии. Мы пошли на опережение: увидели комментарий в соцсетях и стали отрабатывать. Вчера горка была закрыта, и ее проверяли, все там хорошо, никаких вопросов нет», — отчитались в мэрии. В заключение ее представитель подчеркнул, что в администрации готовы встретиться с семьей, однако никаких обращений к ним не поступало.

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