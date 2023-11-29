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16:59, 29 ноября 2023Среда обитания

В российской деревне чиновников пристыдили частушками

В башкирской деревне сочинили частушки про ямы на дорогах

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Жители деревни Домбровка в Башкортостане сочинили частушки про выбоины на дорогах. Таким образом они хотели пристыдить чиновников, игнорирующих просьбы о ремонте, сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители распевают куплеты о ямах в компании Снегурочки и Деда Мороза с баяном. В последний раз дорожное полотно в деревне обновляли в 1986 году. Следующий ремонт запланирован районной администрацией только на 2024 год. Также власти напоминают, что подъездная дорога к населенному пункту была сделана не так давно — в 2020 году. Тогда работы обошлись в 12 миллионов рублей.

Ранее в другом российском регионе — Ямало-Ненецком автономном округе — коммунальщики заплатили школьнику сотни тысяч рублей из-за падения на плохой дороге. 13-летний мальчик угодил колесом велосипеда в яму. С переломом зубов и другими травмами ребенок попал в больницу.

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      Виктория Клабукова
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