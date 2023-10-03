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09:27, 3 октября 2023Среда обитания

Российскому школьнику заплатят сотни тысяч рублей из-за плохой дороги

Упавшему с велосипеда ребенку выплатят 300 тысяч из-за падения на плохой дороге

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Коммунальщики заплатят школьнику из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сотни тысяч рублей из-за падения на плохой дороге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в городе Муравленко в октябре 2022 года — тогда катавшийся на велосипеде в вечернее время 13-летний ребенок упал с транспортного средства после того, как попал колесом в яму. В результате падения он получил перелом зубов, а также еще несколько травм и был вынужден проходить лечение в больнице. Помимо этого, подросток испытал стресс и стал бояться ездить на велосипеде.

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«Опрошенные свидетели подтвердили факт длительного бездействия коммунальных служб и органа местного самоуправления по непроведению ремонта покрытия тротуара и отсутствию плитки с начала лета 2022 года», — сказано в сообщении прокуратуры региона. В связи с произошедшим прокурор обратился с иском в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя и должностных лиц «Управления муниципального заказа» компенсации. Предъявленные им требования были полностью удовлетворены, пострадавшему мальчику выплатят 300 тысяч рублей. Кроме того, виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В мае стало известно, что житель Уэльса отсудил у местного правительства более миллиона фунтов стерлингов за травму, которую получил в результате того, что попал на своем автомобиле в яму на дороге.

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    Полина Кислицына
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