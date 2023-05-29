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19:38, 29 мая 2023Среда обитания

Мужчина отсудил миллион фунтов за яму на дороге

Житель Уэльса отсудил более 1,1 миллиона фунтов стерлингов за травму из-за ямы на дороге

Фото: naszalyg93 / Shutterstock / Fotodom

Житель Уэльса отсудил у местного правительства более миллиона фунтов стерлингов за травму, которую получил в результате того, что попал на своем автомобиле в яму на дороге. Подробности истории сообщает Mirror.

Инцидент произошел четыре года назад, когда мужчина попал на своем автомобиле в выбоину на дороге и получил телесные повреждения. После судебных разбирательств ему назначили компенсацию более чем в 1,1 миллиона фунтов стерлингов. По предположениям, это одна из самых больших подобных компенсаций.

В издании уточнили, что на самом деле такие ситуации происходили с десятками жителей страны. На данный момент проблема с качеством дорого стоит в Уэльсе особенно остро. «Произошло слишком много случаев, когда выбоины были плохо залатаны. Откровенно сказать, это просто абсурдно, что мы как страна, кажется, не в состоянии справиться с такой извечной проблемой, хотя дороги играют такую важную роль в повседневной жизни людей», — заявил местный политик Николас Лайес.

Ранее в Тюмени женщина отсудила у коммунальщиков тысячи рублей за сильный шум в трубах отопления. Суд обязал УК компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 50 тысяч рублей, заплатить штраф в 25 тысяч рублей, расходы по оплате представителя в 30 тысяч рублей.

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    Нина Ташевская
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