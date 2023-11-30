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13:35, 30 ноября 2023Россия

В России шесть судов сорвало с якорей во время шторма в Черном море

Шесть судов сорвало с якорей во время шторма в Черном море

Кадр: Telegram-канал Mash

Шесть кораблей сорвало с якорей во время шторма в Черном море. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Четыре суда сорвались с якорей в Керченском проливе. Также один такой случай произошел с теплоходом в районе Туапсе.

Еще одно судно было обнаружено в акватории Азовского моря. В каюте нашли 61-летнего механика без признаков жизни, спасти его не удалось.

Вечером 26 ноября Крым и Краснодарский край накрыл мощный ураган, при этом высота волн в Черном море достигала девяти метров. 29 ноября россиян предупредили о возможном повторении «шторма века».

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      Алан Босиков
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