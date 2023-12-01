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13:10, 1 декабря 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин продолжает работать в [Ново]-Огареве. В середине дня он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства пообещал журналистов проинформировать журналистов о теме грядущего совещания. Песков добавил, что остальные мероприятия Путина в пятницу будут носить непубличный характер.

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      Анастасия Шейкина
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