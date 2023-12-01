Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин 1 декабря проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин продолжает работать в [Ново]-Огареве. В середине дня он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства пообещал журналистов проинформировать журналистов о теме грядущего совещания. Песков добавил, что остальные мероприятия Путина в пятницу будут носить непубличный характер.