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14:04, 1 декабря 2023Спорт

Ефимова рассказала о русских и украинцах в США

Юлия Ефимова рассказала, что на набережной в США ощущала, что находится в Москве
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о жизни в США. Ее слова приводит ТАСС.

«Там сейчас все русские и украинцы, когда идешь по набережной, такое ощущение, что находишься в Москве. Определенное напряжение было, поэтому хотелось вернуться, чтобы расслабиться, — тут у меня хотя бы не спрашивают, откуда у меня акцент и что я думаю. Тут проще в этом плане», — поделилась спортсменка, добавив, что иногда было тяжело, когда ее просили высказаться о ситуации в мире.

Ранее Ефимова заявила, что скучала по российскому гостеприимству в США. «Ну и еда, по ней тоже соскучилась», — отметила пловчиха.

31-летняя россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ефимова также выступала на Играх 2008 и 2020 годов, но тогда осталась без медалей.

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