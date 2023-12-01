Предложение Орбана отложить вступление Украины в ЕС объяснили

Политолог Топорнин: Орбан не хочет вступления Украины в ЕС из-за ее неготовности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет отложить вступление Украины в Европейский союз (ЕС), поскольку Киев к нему не готов. Так предложение политика в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Орбан не первый раз высказывается о том, что рано вести публичные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он объясняет это разными причинами. Пока большинство стран, в первую очередь такие тяжеловесы, как Франция и Германия, поддерживали заявку Украины, его голос звучал как глас вопиющего в пустыне, к нему не прислушивались. Но сейчас ситуация такая, когда набирается критическое переосмысление заявки Украины. Еврокомиссия недавно опубликовала отчет, что из семи критериев, которые Украина должна была выполнить прежде, чем откроются конкретные переговоры по вступлению, выполнила только четыре, а три не выполнила», — сказал политолог.

Формально, юридически и политически такие переговоры открывать рано. Но мы знаем, что в случае с Украиной Евросоюз изменил своим принципам и своим стандартам. Он, по сути, принял такое политическое решение, когда предоставил Украине статус официального кандидата на вступление в Евросоюз Николай Топорнин политолог

Политолог отметил, что, когда другие страны, например, Сербия и Черногория, получали аналогичный статус, требования к ним были гораздо жестче.

«Сам Евросоюз себя загнал в некую политическую ловушку, по сути, пригласил авансом Украину в состав ЕС. Теперь он находится перед выбором. Если следовать стандартным критериям, тогда преждевременно переходить к конкретным переговорам, о чем Орбан и говорит. Все лидеры ЕС это прекрасно понимают, они все знают правила вступления в Евросоюз. Просто Орбан — такой политик, который не боится говорить. Плюс у него есть трения с Украиной, и когда есть возможность, он заявляет, что Украина не готова, и предлагает варианты», — добавил специалист.

Он говорит очевидные вещи для многих политических лидеров Европы, что сейчас по своим социально-экономическим параметрам, политическим параметрам, высокому уровню коррупции Украина пока не годится [для членства в ЕС] Николай Топорнин политолог

В эфире радио Kossuth Орбан заявил, что он хочет предложить Евросоюзу отложить вступление Украины в ЕС еще на пять-десять лет. Вместо этого он считает возможным заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве. Однако такой документ уже существует, он вступил в силу в 2017 году.

В то же время Орбан отметил, что не будет накладывать вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как заявляла в ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит начать переговоры о присоединении к объединению с Украиной и Молдавией.