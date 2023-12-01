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11:15, 1 декабря 2023Спорт

Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

Тренер «Нэшвилла» Брюнетт осудил Капризова за удар в голову защитника Каррье

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Нэшвилл Предаторс» Эндрю Брюнетт раскритиковал нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова за силовой прием в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит в соцсети X журналист Робби Стэнли.

Брюнетт осудил Капризова за прием против защитника «Нэшвилла» Александра Каррье. «Мне этот момент совсем не понравился. Я думаю, он поступил дико. Для меня это очевидно», — заявил тренер.

Российский форвард ударил соперника плечом в голову в первом периоде встречи. Каррье не смог продолжить матч, а Капризова наказали двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Матч завершился разгромом «Нэшвилла» со счетом 6:1. Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

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