Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать разгромную победу в НХЛ

Гол и пас Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» разгромила «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Одержать победу «Миннесоте» помогли хет-трик Коннора Дьюара, а также шайбы Джейкоба Миддлтона, Пэта Маруна и Кирилла Капризова. Кроме того, российский форвард записал на свой счет пас.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 21 матч. Россиянин набрал 20 очков, забросив семь шайб и отдав 13 результативных передач. Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года.

В другом матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 5:4. Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился двумя ассистами, прервав серию без результативных действий.