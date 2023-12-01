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09:42, 1 декабря 2023Спорт

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать разгромную победу в НХЛ

Гол и пас Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» разгромила «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Одержать победу «Миннесоте» помогли хет-трик Коннора Дьюара, а также шайбы Джейкоба Миддлтона, Пэта Маруна и Кирилла Капризова. Кроме того, российский форвард записал на свой счет пас.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 21 матч. Россиянин набрал 20 очков, забросив семь шайб и отдав 13 результативных передач. Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года.

В другом матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 5:4. Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился двумя ассистами, прервав серию без результативных действий.

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      Дарья Коршунова
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