Российский капитан «Вашингтона» Овечкин прервал серию без набранных очков в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал серию без набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» капитан столичного клуба отличился двумя результативными передачами. Ранее он не набирал очки на протяжении четырех матчей. Всего в текущем сезоне Овечкин отметился пятью заброшенными шайбами и девятью передачами в 20 играх.

Встреча прошла в Анахайме и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил Том Уилсон, также шайбы забросили Энтони Манта и Ник Дауд.

Ранее Овечкин объяснил низкую результативность на старте сезона. «У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе», — отметил игрок.