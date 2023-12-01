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07:49, 1 декабря 2023Спорт

Костя Цзю оценил слова главы UFC о женском поведении мужчин в США

Костя Цзю назвал слова главы UFC о женском поведении мужчин в США правильными

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о женском поведении мужчин в США. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен назвал слова Уайта правильными, посчитав, что глава UFC лучше знает своих соотечественников. «Однако это не надо относить ко всем мужчинам в США, там есть и нормальные люди», — подчеркнул он.

30 ноября Уайт поставил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в пример молодым американцам. По его мнению, команда спортсмена могла бы прямо сейчас захватить США.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

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      Андрей Стрельцов
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