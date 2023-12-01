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18:12, 1 декабря 2023Среда обитания

Дачникам назвали рецепт удобрения из сорняка

Агроном Коврижных: настой крапивы подкормит огурцы и помидоры

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

Крапива, хоть и сорняк, но может принести пользу огороду. Настой крапивы послужит хорошей подкормкой для огурцов и помидоров, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее цитируют «БелНовости».

Согласно рецепту, тару для его приготовления нужно на 70 процентов заполнить травой, затем влить кипяток. К крапиве можно добавить другой сорняк — окопник, богатый фосфором и калием. В емкости должно остаться место для сбора газов во время брожения. Через две недели удобрение будет готово. Для обработки на десять частей чистой воды понадобится одна часть готовой смеси. Состав необходимо ежедневно перемешивать, уточнила эксперт.

Ранее дачникам назвали сидераты для борьбы с садовыми вредителями. Лен и календула, к примеру, отпугивают колорадских жуков своим запахом. Отогнать круглых червей можно, высадив в огороде рожь. Аромат бархатцев и укропа также отвадит от грядок паразитов. Нейтрализуют патогены горчица, редька и фацелия.

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      Виктория Клабукова
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