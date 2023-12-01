Дачникам назвали рецепт удобрения из сорняка

Агроном Коврижных: настой крапивы подкормит огурцы и помидоры

Крапива, хоть и сорняк, но может принести пользу огороду. Настой крапивы послужит хорошей подкормкой для огурцов и помидоров, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее цитируют «БелНовости».

Согласно рецепту, тару для его приготовления нужно на 70 процентов заполнить травой, затем влить кипяток. К крапиве можно добавить другой сорняк — окопник, богатый фосфором и калием. В емкости должно остаться место для сбора газов во время брожения. Через две недели удобрение будет готово. Для обработки на десять частей чистой воды понадобится одна часть готовой смеси. Состав необходимо ежедневно перемешивать, уточнила эксперт.

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