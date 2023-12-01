Никита Кучеров признан первой звездой ноября в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В минувшем месяце россиянин провел 14 матчей в регулярном чемпионате. Форвард забросил девять шайб и сделал 19 результативных передач.

Второй звездой ноября стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар, который в 14 играх набрал 25 очков (четыре гола и 21 передача). Тройку лучших игроков месяца замкнул защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, у которого 22 очка (5+17) в 15 матчах.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.