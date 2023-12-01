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13:35, 1 декабря 2023Бывший СССР

МВД Грузии подтвердило отказ во въезде экс-организатору «Русских маршей»

МВД Грузии: экс-организатору «Русских маршей» Демушкину отказали во въезде

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Грузии отказали во въезде организатору «Русских маршей» Дмитрию Демушкину. Эту информацию подтвердило грузинское МВД, пишет ТАСС.

«Как правило, человека в аэропорту не задерживают без причины, а отказывают во въезде. Ему также объясняют причины этого», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Демушкин заявил, что его задержали в Тбилиси. Как рассказал бывший организатор «Русских маршей», он прилетел в Грузию, но был задержан на трапе самолета. По его словам, правительство республики не хочет, чтобы он находился в стране.

В ноябре 2022 года Демушкина подозревали в экстремизме. В результате сотрудники ФСБ отпустили его, проведя с ним разговор. Правоохранители проводили проверку о возможной дискредитации государственной власти за рубежом, уголовное дело не возбуждалось.

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      Кристина Есикова
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