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14:27, 8 ноября 2022Россия

Экс-организатор «Русских маршей» прокомментировал обыски в своей квартире

Бывший организатор «Русских маршей» Демушкин прокомментировал обыски в своей квартире

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший организатор «Русских маршей» националист Дмитрий Демушкин впервые прокомментировал обыски у себя в квартире. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Обыск, изъяли телефон, беседа была о том, что много интервью даю. Проверка, материалы на экспертизу. Посмотрим, чем закончится. Спецназ пришел часов в шесть утра. Человек восемь-десять. Вежливо, не били, ничего», — сказал Демушкин.

Он рассказал, что оперативники изъяли у него телефон и добавил, что проходит подозреваемым по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Обыски в доме националиста прошли 7 ноября. Самому Демушкину были неизвестны причины обыска. Адвокат экс-организатора «Русских маршей» Олег Колесников впоследствии сообщил, что основанием для визита силовиков стала статья 280.4 УК РФ, однако уголовное дело пока не заведено.

В апреле 2017 года Демушкина обвинили в экстремизме и приговорили к двум с половиной годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил Демушкина из списка экстремистов и террористов. Националиста убрали из списка после его обращения в ведомство. Сам он напомнил, что Тверской суд обязал Минфин выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование.

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Анастасия Шейкина
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