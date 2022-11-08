ФСБ отпустила бывшего организатора «Русских маршей» Демушкина

Член СПЧ Меркачева: ФСБ отпустила экс-организатора «Русских маршей» Демушкина после беседы

Начало событий в новости Экс-организатор «Русских маршей» прокомментировал обыски в своей квартире

Сотрудники ФСБ отпустили бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина, проведя с ним беседу. Об этом сообщила член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранители проводят проверку относительно возможной дискредитации государственной власти за рубежом, уголовное дело не возбуждалось. Меркачева отметила, что Демушкин написал ей, что он уже находится дома. По его мнению, визит силовиков является «непрозрачным намеком», что ему следует перестать высказываться о внешней и внутренней политике.

Разрешение на осмотр дома у Демушкина дал Мосгорсуд после обращения генерал-майора ФСБ, указала Меркачева, добавив, что силовики «ничего не нашли».

Ранее 8 ноября экс-организатор «Русских маршей» рассказал, что у него изъяли телефон. Силовики сказали ему, что он подозревается в экстремизме. Обыски у него дома прошли 7 ноября.

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к двум с половиной годам заключения за экстремизм. Через год Росфинмониторинг исключил его из списка экстремистов и террористов.