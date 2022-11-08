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10:18, 8 ноября 2022Силовые структуры

Стало известно основание визита силовиков к экс-организатору «Русских маршей»

Адвокат Колесников: уголовное дело против националиста Демушкина пока не заведено

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Основанием для визита силовиков к националисту и бывшему организатору «Русских маршей» Дмитрию Демушкину стала статья 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Однако уголовное дело пока не заведено. Об этом «Ленте.ру» рассказал его адвокат Олег Колесников.

«Сейчас появилась более точная информация, у него был не обыск, а у него был жилищный осмотр — они таким образом сделали, допросили его. Постановление выписал Мосгорсуд по инициативе ФСБ, пока статуса нет, уголовного дела нет», — привел подробности адвокат.

Ранее правозащитник сообщил, что визит силовиков к Демушкину был связан с журналисткой деятельностью — в частности, с видеороликами, которые он выкладывал на YouTube.

Сам Демушкин утром 8 ноября в своем Telegram-канале сообщил о приходе силовиков. Причины обыска на тот момент ему не были известны.

Дмитрия Демушкина обвиняли в экстремизме, в апреле 2017 года его приговорили к двум с половиной годам колонии. Националист свою вину не признал. В 2019 году он досрочно вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

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Екатерина Смирная
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