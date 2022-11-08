Адвокат раскрыл подробности обыска в квартире экс-организатора «Русских маршей»

Адвокат Колесников заявил, что обыск у националиста Демушкина проводили как у свидетеля

В квартире националиста и бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина провели обыск. Подробности в разговоре с ТАСС раскрыл его адвокат Олег Колесников.

«Сейчас обыск завершен. Он был связан с журналисткой деятельностью — в частности, с видеороликами, которые Дмитрий выкладывал на YouTube», — заявил правозащитник.

По его словам, экс-организатор «Русских маршей» не задержан, он проходит свидетелем по уголовному делу. «Демушкин не успел мне сказать, по какой именно статье возбуждено дело, у него изъяли телефон», — добавил Колесников и подчеркнул, что его клиент согласился на обыск в своей квартире без участия адвокатов.

Утром 8 ноября сам Демушкин сообщил о приходе силовиков в своем Telegram-канале. Причины обыска на тот момент ему не были известны.

Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Дмитрия Демушкина обвиняли в экстремизме, в апреле 2017 года его приговорили к двум с половиной годам колонии. Националист свою вину не признал. В 2019 году он досрочно вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.