Названа сумма отступных в новом контракте лучшего бомбардира «Динамо»

«Чемпионат»: сумма отступных в контракте Тюкавина составляет 20 миллионов евро

Сумма отступных в новом контракте форварда сборной России Константина Тюкавина с «Динамо» составляет около 20 миллионов евро. Такие цифры назвал «Чемпионат».

При этом опцией выкупа смогут воспользоваться только европейские клубы. Новый контракт с москвичами Тюкавин заключил ранее в пятницу, 1 декабря. Он будет действовать до 2028 года.

21-летний форвард — воспитанник «Динамо», в составе москвичей он дебютировал в 2020 году. В нынешнем сезоне Тюкавин с семью голами является лучшим бомбардиром команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

8 ноября бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. Он оценил подобные трансферы фразой «ни денег, ни славы».