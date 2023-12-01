Отца девочки из Козельска предварительно исключили из причастных к ее похищению

Shot: отец второклассницы из Калужской области переживал из-за похищения дочери

Отец восьмилетней девочки из Калужской области, по предварительным данным, не причастен к ее похищению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, во время похищения отец ребенка находился в изоляторе временного содержания и ждал перевода в колонию. Когда полицейские рассказали ему о случившемся, он сильно переживал: полностью отказался от еды, смотрел в одну точку и спрашивал, не нашли ли девочку.

Похищение школьницы из Козельска произошло в четверг, 30 ноября. Ребенка похитили неизвестные по дороге из школы домой, а затем потребовали у ее матери выкуп — полтора миллиона рублей в криптовалюте.

Девочку нашли вечером на обочине дороги в Тульской области и расспросили ее о похитителях. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин и одну женщину, подозреваемых в преступлении.