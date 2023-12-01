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15:02, 1 декабря 2023Россия

Площадь пожара на «Садоводе» в Москве выросла почти вдвое

МЧС: площадь пожара на «Садоводе» в Москве выросла до 600 квадратных метров

Кадр: МЧС России / ТАСС

Площадь пожара на рынке «Садовод» в Москве увеличилась почти вдвое — с 350 до 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В министерстве объяснили быстрое распространение огня высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой рынка.

Пожар на рынке на юго-востоке Москвы начался днем в пятницу, 1 декабря. Из-за возгорания из «Садовода» эвакуировали 350 человек, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Предварительно, пострадал как минимум один человек. Также есть данные о двух пострадавших.

В сети опубликовали кадры с места пожара на рынке. На записи видно, как толпа посетителей рынка эвакуируется с его территории. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть здание.

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      Анастасия Шейкина
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