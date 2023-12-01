Сроки обучения летчиков ВКС применению умных бомб оценили

Эксперт Кнутов: обучение летчиков ВКС применению бомб с УМПК займет до месяца

Обучение летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России применению умных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) может занять до месяца. Сроки подготовки оценил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

«Полагаю, что подготовка займет не больше месяца. Массовое обучение летчиков говорит о том, что начато серийное производство, установка современных универсальных модулей, которые позволяют превращать авиабомбы в умные», — сказал он.

Эксперт отметил, что бомбы с УМПК позволяют наносить удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника. В зависимости от скорости и высоты полета самолета-носителя дальность полета бомбы может составить более 40 километров. По его словам, бомбы с УМПК оснащают новыми хвостовиками и системой наведения с поддержкой системы ГЛОНАСС, позволяющей бомбе лететь к цели по установленным координатам.

В ноябре источник РИА Новости сообщил, что в ВКС стартует массовое обучение летчиков применению в зоне проведения спецоперации авиабомб с УМПК. Обучение будет проходить на истребителях-бомбардировщиках Су-34.

В том же месяце издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК станут угрозой для систем противовоздушной обороны Киева.