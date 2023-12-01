Раскрыта продолжительность S.T.A.L.K.E.R. 2

Gamersky: прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 займет около 40 часов

Руководители студии GSC Game World рассказали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2 в интервью китайскому изданию Gamersky. Материал доступен на сайте медиа.

В разговоре с журналистами принимали участие глава GSC Game World Евгений Григорович и другие руководители компании. В первую очередь авторы портала узнали, что продолжительность прохождения тайтла составит около 40 часов — речь идет об основной сюжетной линии. Также геймеру будут доступны побочные задания.

Кроме того, в студии раскрыли, что предусмотрели четыре концовки. Также результаты некоторых побочных квестов будут влиять на сюжетную линию. Таким образом, концовка S.T.A.L.K.E.R. 2 будет сильно зависеть от геймера.

Журналисты спросили авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 о системе сохранений: так, в демо-версии игры были контрольные точки, на которых геймер мог восстановиться в случае неудачи. В GSC пообещали, что в финальной версии игры останется классическая система сохранений и загрузок.

Также в студии сообщили, что игрок сможет выбрать, как именно ему придется устранять врагов — организовывать штурм или подходить скрытно. Искусственный интеллект (ИИ) противников также улучшили: например, собаки будут атаковывать геймера стаей, но избегать контакта с ним поодиночке.

В заключение в GSC Game World отметили, что игра должна выйти в первом квартале 2024 года. «У разработчиков всегда не хватает времени, и трудно сказать, насколько мы близки к завершению игры», — подчеркнули представители GSC.

В конце октября в соцсетях слили играбельную версию S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам энтузиастов, версия игры пока не предполагает полного прохождения, но пользователям открыто около 70 процесса игрового процесса.