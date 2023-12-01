В Москве на ярмарке non/fictio№ представят редкие и ценные книги

В Москве на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ покажут редкие книги

В Москве на юбилейной международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ представят редкие и ценные книги, охватывающие почти все сферы гуманитарного и естественнонаучного знания. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Такими книгами стенд «Альянса независимых издателей и книгораспространителей» пополнят 52 малых издательства из разных городов России, которых традиционно поддерживает non/fictio№. Книги небольших независимых интеллектуальных издательств расположатся в самом начале экспозиции.

Всего же участниками non/fictio№ станут 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. Гости ярмарки могут познакомиться с лучшими новинками и переизданиями отечественной и зарубежной литературы художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической направленностей. Самые яркие новинки расположены на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году три — «Взрослая литература», «Детская литература» и «Комиксы».

Помимо этого, в программе non/fictio№ более трехсот мероприятий, на которые приглашены известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры. Это не только презентации книг, но и лекции и творческие встречи.

Для книголюбов также подготовили павильон «История» с бестселлерами и топовой литературой на историческую тематику. В общей сложности на витринах павильона более восьмисот книг — лидеров продаж. Во внутренней части павильона оборудована комфортная лаунж-зона, где гости ярмарки могут посмотреть видеозаписи лекций и фрагменты цифровых копий исторических фильмов.

В этом году non/fictio№ отмечает 25-летний юбилей. Ярмарка проходит с 30 ноября по 3 декабря 2023 года в комплексе «Гостиный Двор» в Москве.

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