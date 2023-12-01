В российском регионе продлили запрет на работу в нескольких сферах для мигрантов

В ХМАО продлили мигрантам запрет на работу в образовании, торговле и перевозках

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили запрет для мигрантов на работу сразу в нескольких сферах. Соответствующее постановление губернатора региона Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства Югры.

Из документа следует, что для мигрантов продлили запрет на работу в образовании, пассажирских перевозках, торговле алкоголем и табаком, производстве детского питания и диетических продуктов, а также в сферах такси и общепита. Мера касается в том числе приезжих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Данное ограничение действует в Югре с 1 января 2022 года и продляется уже второй раз.

Аналогичные запреты введены и в ряде других регионов России. В ноябре в Челябинской области продлили введенный в 2016 году запрет на вождение мигрантами такси и пассажирских автобусов всех маршрутов. Аналогичные меры приняли в Тульской и Магаданской областях.

Помимо этого, в МВД подготовили законопроект, вводящий режим контролируемого пребывания мигрантов, запрещающий им водить машину, получать водительские права, открывать счета, переводить деньги, заключать брак и регистрировать собственность. В Госдуме поддержали инициативу. Депутат Султан Хамзаев назвал эту идею оправданной и соответствующей реалиям.