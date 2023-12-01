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19:30, 1 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасном свойстве зубной пасты

Фото: Nik / Unsplash

Большинство проблем со здоровьем полости рта возникает из-за кариеса, бороться с которым помогает в том числе и зубная паста с фтором, но и у нее есть опасные свойства, предупредила главный врач стоматологической клиники «Белая радуга» Виктория Габеева в беседе с «Лентой.ру».

Габеева объяснила, что фтор укрепляет зубную эмаль и предотвращает развитие кариеса. При этом, по словам стоматолога, эффективность профилактики кариеса зависит от концентрации фтора в пасте. Оптимальным содержанием считается 1000–1500 ppm (parts per million, количество миллиграммов на килограмм пасты, — прим. «Ленты.ру»).

Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500-5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов

Виктория Габеевастоматолог

Однако при использовании и употреблении в пищу слишком большого количества фторсодержащих продуктов может возникнуть флюороз, предупредила собеседница «Ленты.ру». Она призвала не злоупотреблять пастами и продуктами, в которых много фтора.

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Для того чтобы не навредить зумам, стоматолог посоветовала использовать пасту с правильным содержанием фтора: от 1000 до 1500 ppm. При этом необходимо наносить на зубную щетку небольшое количество пасты — не больше горошины, так как ее избыток может вызвать раздражение неба и желудка, добавила врач.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич назвал три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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