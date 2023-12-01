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19:27, 1 декабря 2023Наука и техника

Япония назвала дату посадки модуля SLIM на Луну

Японский модуль SLIM совершит мягкую посадку на Луну 20 января

Фото: Japan Aerospace Exploration Agency / AP Photo

Японский модуль модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны 20 января 2024 года. Об этом сообщает NHK.

Ссылаясь на источники в Японском агентстве аэрокосмических исследований, телеканал пишет, что 25 декабря модуль должен выйти на окололунную орбиту, после чего в его полетное задание возможно внесение корректив.

Спуск на Луну аппарат должен совершить примерно за 20 минут на расстояние не более 100 метров от намеченной точки.

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«Успешная посадка зонда на Луну сделает Японию пятой страной, совершившей такой подвиг, после Советского Союза, США, Китая и Индии», — напоминает телеканал.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

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      Иван Потапов
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