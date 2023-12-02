Отец сжегшего российский паспорт певца Шарлота прокомментировал решение суда

Отец Шарлота сообщил, что певец планирует подать апелляцию на решение суда

Российский певец Эдуард Шарлот планирует подать апелляцию на решение суда о заключении его под стражу на два месяца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал отец артиста Валерий Шарлот.

«Мы подадим апелляцию. Если бы ее сегодня приняли, то она бы уже была, но канцелярия сегодня не работает. Она готова. Поэтому в понедельник она через канцелярию будет передана в суд. И мы будем ждать следующего заседания», — сообщил Валерий Шарлот.

2 декабря Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении певца Эдуарда Шарлота. Его обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В отношении его возбудили три уголовных дела. Артиста обвиняют в двух эпизодах по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и одному — по 148-й («Оскорбление чувств верующих») УК РФ. 30 ноября его этапировали в Самару.

В июне Шарлот выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом он вернулся в Россию.