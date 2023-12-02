Романцев выступил за водку на стадионах

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Раз вы придумали, что в минус десять можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — заявил специалист. Романцев отказался считать инициативу несерьезной.

В июле 2023 года президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев допустил возвращение пива на стадионы страны. Он отметил, что представители пивоваренной отрасли находятся в диалоге с властями по этому вопросу.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.