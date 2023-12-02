Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
15:16, 2 декабря 2023Спорт

Романцев выступил за водку на стадионах

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Раз вы придумали, что в минус десять можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — заявил специалист. Романцев отказался считать инициативу несерьезной.

В июле 2023 года президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев допустил возвращение пива на стадионы страны. Он отметил, что представители пивоваренной отрасли находятся в диалоге с властями по этому вопросу.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признали частичное задействование Россией своего потенциала в воздухе

      В офисе Зеленского опровергли перебои с поставками оружия из Польши

      Nestle отозвала претензию к производителю кормов из-за российской рекламы

      Развеян популярный миф о пользе моркови и черники для глаз

      «Факел» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

      Зеленский захотел провести выборы без главного конкурента

      Озвучено число потерь среди населения сектора Газа

      Стало известно о судебном розыске экс-участника группы «Мираж»

      Раскрыт подарок для двухмиллионного посетителя форума «Россия» на ВДНХ

      Стало известно о больших потерях ВСУ из-за необычной тактики российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости