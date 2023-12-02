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23:15, 2 декабря 2023Спорт

Теннисистка рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США

Теннисистка Шнайдер заявила, что спортсменов в США уважают больше, чем в России

Фото: Carl Recine / Reuters

Теннисистка Диана Шнайдер рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Спорт и спортсменов в Америке почитают и уважают больше, чем в России: отношение немного другое», — заявила Шнайдер. По словам теннисистки, в США спортсменов считают героями, которые не только показывают результаты, но и учатся.

19-летняя Шнайдер занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). С 2022 года россиянка живет и учится в США.

На счету Шнайдер три победы на турнирах юниорского Большого шлема в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук.

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      Дарья Коршунова
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