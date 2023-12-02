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20:33, 2 декабря 2023Мир

В Венгрии перекрыли въезд сотням украинских фур

Венгерские активисты перекрыли въезд украинским фурам на границе со Словакией

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Венгерские активисты перекрыли въезд на территорию страны украинским дальнобойщикам. Фуры не могут проехать через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе со Словакией, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные социальные сети.

Отмечается, что Словакия также не пускает дальнобойщиков на территорию страны и заблокировала пограничный КПП. Украинские фуры пытались объехать его через соседнюю Венгрию, однако в итоге застряли на границе двух стран. Согласно информации ряда украинских СМИ, в результате при подъезде к КПП образовалась очередь из сотен грузовиков.

О планах словацких перевозчиков перекрыть границу с Украиной стало известно 30 ноября. Представители украинской погранслужбы утверждали, что активисты собираются перекрыть границу в районе Ужгорода. 2 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на выезде из Словакии в сторону Украины образовалась очередь из около 600 грузовиков.

Причиной протестов стал приказ Еврокомиссии (ЕК), отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз (ЕС). Теперь дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество ради защиты принципов справедливой конкуренции.

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      Анатолий Акулов
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