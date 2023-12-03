Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины покинула пост

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк покинула пост

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк покинула пост. Об этом пишет агентство УНИАН в своем Telegram со ссылкой на ее страницу в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны "Юг" Украины», — говорится в сообщении. Причины такого решения неизвестны. В то же время Гуменюк добавила, что впереди ее ждет много интересного.

В ноябре на Украине предрекли военный переворот. Известный украинский активист Александр Леменов прокомментировал слова депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку.