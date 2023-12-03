На трассе М-4 «Дон» приостановили движение

Движение на 656-м км трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону приостановили

В Ростовской области приостановлено движение на трассе М-4 «Дон». Об этом в воскресенье, 3 декабря, «Автодор» сообщил в Telegram.

Уточняется, что движения нет на 656-м километре в сторону Ростова-на-Дону. В связи с этим организован объезд по альтернативному направлению. Случившееся связано с дорожно-транспортным происшествием.

Ранее в Воронежской области также перекрыли движение по М-4 «Дон» в южном направлении из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей.

В январе участок автотрассы в Кузбассе перекрыли из-за нескольких ДТП с участием восьми автомобилей. В регионе тогда было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и риска заносов на дорогах.