Российскую трассу перекрыли из-за ДТП с двумя грузовиками

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыли из-за ДТП с грузовиками

В Воронежской области движение по трассе М-4 «Дон» в южном направлении перекрыто из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале «Автодора».

«На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на данный момент запустили движение на альтернативную дорогу на 671-м километре. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.