Российскую трассу перекрыли из-за ДТП с двумя грузовиками
Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыли из-за ДТП с грузовиками
В Воронежской области движение по трассе М-4 «Дон» в южном направлении перекрыто из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале «Автодора».
«На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — говорится в сообщении.
Там отметили, что на данный момент запустили движение на альтернативную дорогу на 671-м километре. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.