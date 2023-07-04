Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 4 июля 2023Россия

Российскую трассу перекрыли из-за ДТП с двумя грузовиками

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыли из-за ДТП с грузовиками
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронежской области движение по трассе М-4 «Дон» в южном направлении перекрыто из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале «Автодора».

«На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на данный момент запустили движение на альтернативную дорогу на 671-м километре. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦБ объяснили падение курса рубля

    МИД России заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

    Путин оценил идею направить часть туристов в Крым через новые территории

    Названо число оставшихся в России западных компаний

    Россияне бросились избавляться от дач в Финляндии

    Популярный российский ведущий осудил не готовящихся к эфиру коллег

    Новый король зулусов попал в больницу и опроверг информацию о своем отравлении

    Гросси напомнил о проблемах с безопасностью на Запорожской АЭС

    Путин дал поручение в связи с пробками на Крымском мосту

    Российскую трассу перекрыли из-за ДТП с двумя грузовиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости