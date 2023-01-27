На российской трассе столкнулись восемь автомобилей

МВД: участок трассы в Кузбассе перекрыт из-за ДТП с участием восьми автомобилей

Участок автотрассы в Кузбассе перекрыли из-за нескольких ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Аварии произошли на 61-м километре трассы Кемерово — Новокузнецк в районе Ленинска-Кузнецкого. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства автоаварий в настоящее время устанавливаются. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова до 50-го километра (3-й участок автомагистрали до развязки на Панфилово), уточнили в пресс-службе. Заторов на дороге не наблюдается.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и риска заносов на дорогах.

Ранее в Московской области на 57-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в районе Солнечногорска столкнулись 16 машин. Причина аварии не уточняется.