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19:47, 3 декабря 2023Спорт

Звезда МЮ спрогнозировал сроки отстранения России от еврокубков

Канчельскис заявил, что российские клубы еще лет 10 не будут играть в еврокубках

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России, звезда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис спрогнозировал сроки отстранения российских клубов от еврокубков. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, команды из России не будут участвовать в международных турниров еще лет 10. «Поэтому РПЛ надо переходить на "весна-осень", сто процентов. Давайте чуть-чуть перестроимся в лучшую сторону для футболистов, для болельщиков, для всех», — заявил Канчельскис.

18 сентября президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. «Россия вернется в футбол только после окончания [СВО] на Украине», — заявил глава УЕФА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть крупных турниров.

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      Алексей Гусев
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