Звезда МЮ спрогнозировал сроки отстранения России от еврокубков

Канчельскис заявил, что российские клубы еще лет 10 не будут играть в еврокубках

Бывший футболист сборной России, звезда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис спрогнозировал сроки отстранения российских клубов от еврокубков. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, команды из России не будут участвовать в международных турниров еще лет 10. «Поэтому РПЛ надо переходить на "весна-осень", сто процентов. Давайте чуть-чуть перестроимся в лучшую сторону для футболистов, для болельщиков, для всех», — заявил Канчельскис.

18 сентября президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. «Россия вернется в футбол только после окончания [СВО] на Украине», — заявил глава УЕФА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть крупных турниров.