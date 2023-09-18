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09:48, 18 сентября 2023Спорт

Президент УЕФА озвучил сроки возвращения российских команд на турниры

Глава УЕФА Чеферин заявил, что Россия вернется на турниры после окончания СВО

Фото: Daniel Cole / AP

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. Сроки он озвучил Sportklub.

«Россия вернется в футбол только после окончания СВО на Украине», — заявил глава УЕФА.

Ранее в УЕФА прокомментировали ситуацию с позицией России в таблице коэффициентов. «По итогам сезона-2023/2024 России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации», — говорится в заявлении.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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