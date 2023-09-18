Президент УЕФА озвучил сроки возвращения российских команд на турниры
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. Сроки он озвучил Sportklub.
«Россия вернется в футбол только после окончания СВО на Украине», — заявил глава УЕФА.
Ранее в УЕФА прокомментировали ситуацию с позицией России в таблице коэффициентов. «По итогам сезона-2023/2024 России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации», — говорится в заявлении.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.