19-летний футболист «Локомотива» оценил слухи о драке с Дзюбой

Футболист «Локомотива» Пиняев: не обращал внимание на слухи о драке с Дзюбой

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев оценил слухи о драке с нападающим команды Артемом Дзюбой. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

19-летний футболист заявил, что не обращал на это внимание, и посчитал, что подобная информация положительно отразилась на коллективе. «Все посмеялись, да и все. Мы всегда за здоровые разговоры и здоровые подсказы», — подчеркнул он.

14 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Дзюба и Пиняев подрались после матча «Локомотива» и «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Карпов отметил, что о конфликте игроков узнал генеральный директор команды Владимир Леонченко и был крайне возмущен.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. 19-летний Пиняев выступает за команду с 2023 года.