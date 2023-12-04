Наследник «некомпетентного» короля Карла III стал метить на его место

Журналист Омид Скоби: принц Уильям считает короля Карла III некомпетентным

Между британским королем Карлом III и его наследником, принцем Уильямом, назревает конфликт. Об этом рассказывается в книге журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи.

Источники Скоби утверждают, что принц Уильям считает монарха некомпетентным и открыто метит на его место. Карл понимает это, но ничего не может поделать: Уильям стал слишком популярным.

Он уважает своего отца, но также видит его в качестве переходного монарха, который прокладывает путь его собственному правлению. У них совершенно разные взгляды и виды на будущее. Можно представить, что в грядущие годы это превратится в серьезную проблему источник Омида Скоби, близкий к принцу Уильяму

Уильям постоянно соперничает с отцом за новостные поводы и без труда побеждает. Он сознательно дал интервью газете Sunday Times, чтобы отвлечь внимание прессы от первого парада в честь дня рождения короля, и ухитрился обернуть провальное турне по странам Карибского бассейна в свою пользу обещанием, что скоро все будет по-другому. Скоби пишет, что Карл был в ярости от такого нахальства.

После секс-скандала с принцем Эндрю Уильям стал организатором его опалы. «Нежелание Карла принимать в этом участие озадачивало Уильяма, который и без того не особенно верил в способности отца сделать правильный выбор», — пишет Скоби. То же самое произошло, когда 83-летнюю фрейлину Сьюзан Хасси обвинили в расизме. Уильям дистанцировался от нее, даже не дожидаясь решения дворца.

Как наследник престола, он прекрасно понимает, что некоторыми моментами можно воспользоваться, чтобы показать публике (и самому институту монархии), что он сам по себе и готов быть королем Омид Скоби

Журналист Омид Скоби известен тесными связями с принцем Гарри и Меган Маркл и участвовал в написании их биографии. Его новая книга, озаглавленная Endgame, вышла 28 ноября.

Ранее сообщалось, что нидерландское издание книги Омида Скоби вызвало скандал в Великобритании. В нем по ошибке сообщались имена «тайных расистов» в королевской семье, отсутствовавшие в английской версии.