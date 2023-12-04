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15:40, 4 декабря 2023Бывший СССР

Готовность почти половины украинцев к переговорам с Россией объяснили

Политолог Блохин: простые люди на Украине меняют мнение о переговорах с Россией

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал данные статистики о том, что почти половина украинцев поддерживают идею возможных переговоров Киева и Москвы. Блохин объяснил «Ленте.ру», что изменения общественного мнения на Украине связаны с ущербом, полученным страной.

«Эта статистика — результат ведения нашей специальной военной операции, Украина получила колоссальный экономический и военный ущерб. (...) Простые люди не хотят ведения военных действий с Россией, а руководство Украины (...) используется как инструмент давления на Россию», — сказал специалист.

В результате этого ущерба, полученного Украиной, смещаются интересы и взгляды как раз в сторону мира с Россией со стороны простых людей. Даже в странах НАТО уже пытаются прощупать почву касательно возможных переговоров с Россией

Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее данные соцопроса группы «Рейтинг» показали, что почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Россией, однако большинство граждан страны по-прежнему выступают за продолжение боевых действий. Отмечается, что идею переговоров отвергли 48 процентов опрошенных. При этом прошлой зимой и летом против этого выступало 60 процентов, говорится в публикации. По результатам исследования, больше половины жителей восточной части Украины согласны на переговоры.

До этого журналист Сеймур Херш, ссылаясь на пожелавших остаться анонимными американских чиновников, рассказал о тайных переговорах Москвы и Киева. По его словам, они проходят вопреки указаниям президента Украины Владимира Зеленского по линии Валерий ГерасимовВалерий Залужный.

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      Кирилл Садовский
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