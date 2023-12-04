Боец ММА Конор Макгрегор назвал себя президентом Ирландии

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал фотографию в белом костюме. Спортсмен выложил снимок в соцсети X (бывший Twitter).

«Ирландия, твой президент», — подписал фото боец. Ранее Макгрегор подверг критике власти страны. Он опубликовал комментарий на фоне беспорядков в Дублине, возникших после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он осудил участников акции, а также призвал к переменам в стране.

28 ноября стало известно, что дублинский паб The Black Forge Inn, принадлежащий Макгрегору, терпит убытки. По итогам прошлого года спортсмен потерял 432 тысячи евро.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в карьере ирландец провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.